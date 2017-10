Bierhoff krijgt nieuwe functie bij Duitse voetbalbond

Hij krijgt een centrale rol bij alle nationale teams en een sleutelfunctie in de ontwikkeling van het voetbal. Bierhoff fungeerde tot dusver als teammanager bij de Mannschaft, die volgend jaar in Rusland zijn wereldtitel verdedigt.

De bond voert een stevige hervorming in de organisatiestructuur door, waarbij in het vervolg vier directeuren het voor het zeggen krijgen. Bierhoff heeft wel de meest aansprekende functie. ''De sport staat nog sterker in het middelpunt van ons werk. Deze structuur met duidelijk afgebakende grenzen in de leiding is noodzakelijk voor een effectiever functioneren van de bond'', aldus algemeen secretaris Friedrich Curtius.