Bierdrinkende Maradona liet Enschedese kapper tevergeefs opdraven

Kapper Hakan Alacali (38) is geen fan meer van Diego Armando Maradona. De voormalige Argentijnse sterspeler liet de barbier uit Enschede drie jaar geleden op een warme zomeravond drie uur wachten in de lobby van het Carlton Hotel De Brug in Mierlo en had uiteindelijk geen zin meer in een knip- en scheerbeurt.

,,Hij zat aan de bar te drinken en zijn manager zei steeds dat het zijn laatste biertje zou zijn. Maar uiteindelijk had hij geen zin meer en ben ik maar weer naar huis gegaan. Er is me nog wel beloofd dat ze de rekening gewoon betalen." Daarmee kwam er een teleurstellend slot aan een bijzonder avontuur van de Enschedese kapper, die geldt als een topper in zijn vak.

Overlijden Maradona

Dit verhaal verscheen in 2017 in onze krant. De voetballegende overleed woensdag op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval.

Sterkapper

Onder het motto dat een wereldkampioen zich graag laat knippen door een andere kampioen, kreeg Hakan Alacali donderdag een belletje van het management van Diego Armando Maradona (56). De Argentijn verblijft deze week in het Barbantse Mierlo en vond zijn haar te lang, zei de manager. Of sterkapper Alacali meteen in de auto kon springen om ‘Pluisje’, zoals Maradona in zijn vaderland liefkozend wordt genoemd, in Brabant de haren te trimmen. “Maar ik had klanten en heb gezegd dat ik niet zo maar kon wegrennen”, zegt Alacali. “Na wat heen en weer gepraat, was vrijdagavond ook goed.”

Carlton Hotel De Brug

Aldus meldde Alacali zich vrijdagavond, na een autorit van 2,5 uur, met knipgerei en kapmantel bij het Carlton Hotel De Brug in Mierlo, waar Maradona verblijft met de ploeg FC Fujairah uit de Verenigde Arabische Emiraten waarvan hij trainer is. De maestro zelf stond nog op het trainingsveld.

Op het moment dat Maradona na de oefensessie met zijn gevolg in de hotellobby verscheen, moesten de andere gasten opkrassen. Pluisje ging eerst nog een half uur lang met fans, die buiten achter de dranghekken hadden staan wachten, op de foto en dook daarna onder de douche. En daarna wilde hij eerst nog iets doen dat hij ook graag doet: dineren. De kapper moest maar even wachten. Maar na het avondmaal nestelde Maradona zich aan de bar en liet de glazen vullen.

Laatste biertje

,,Het zou steeds zijn laatste biertje zijn, maar uiteindelijk heb ik er drie uur zitten wachten", sipt Hakan Alacali. En dat terwijl was uitonderhandeld dat de knipsessie gratis zou zij, in ruil voor een fotosessie. ,,Je hebt tenslotte niet elke dag Maradona in de stoel", beseft de kapper, die al twee Coiffure Awards won en zijn salon aan het Van Loenshof in Enschede heeft. ,,Wat leuke foto's met VIP's in de stoel zijn goede PR voor ons bedrijf."

Maar aan de muur in zijn zaak straks geen foto van een strak geknipte en geschoren Maradona. ,,Ik ben nu wel een stuk minder fan van hem." Of Pluisje daar mee zit, valt te betwijfelen. Die schoof met wat glazen bier achter de kiezen in de donkerblauwe herenpyama, die hij eerder deze week bij de Hema kocht, onder de wol in Mierlo.

