Bicentini furieus na Hiddink-nieuws: ‘Dit klopt niet, er is met een dubbele agenda gewerkt’

Zonder pardon werd de Curaçaose succesbondscoach Remko Bicentini gisteren uit zijn functie ontheven. Toptrainer Guus Hiddink (73) ontneemt de terneergeslagen trainer per 1 september zijn droombaan. ,,Ik dacht dat het een geintje was toen ik platgebeld werd en het vanuit de media moest horen en lezen.’’

Door Sven Driesen en Jeffrey van der Maten

Verbluft richtte hij zijn ogen nogmaals op de nieuwskop, toen hij nietsvermoedend het internet afstruinde. Nee, Remko Bicentini kreeg van de Curaçaose voetbalbond geen bericht over de wisseling van de wacht. Dat Guus Hiddink het stokje van hem zou overnemen, kwam voor hem als donderslag bij heldere hemel. Zelfs na drie keer knipperen stond het er nog steeds: ‘Guus Hiddink nieuwe bondscoach van Curaçao’.

,,Ik dacht dat het een geintje was. Het viel echt enorm rauw op mijn dak’’, vertelt de bedroefde Bicentini telefonisch. ,,Er was in mijn ogen ook echt geen enkele aanleiding toe. We hebben onder mijn bewind drieënhalf jaar lang vrijwel alles gewonnen. We zijn Caribisch kampioen geworden, we hebben ons voor de derde keer op rij gekwalificeerd voor de Gold Cup in de USA. Vorig jaar bereikten we nog de kwartfinale van de Gold Cup, een historische prestatie.’’ Ook in de hoogste Nations League deed hij goede zaken, door op eigen bodem van Haïti te winnen en het sterke Costa Rica op een gelijkspel te houden.

Dubbele agenda

Afgelopen maand was hij nog op Curaçao, ook toen hoorde hij niets. Na bijna twintig jaar droeg bondsvoorzitter Jean Francisca het stokje onlangs over aan apotheker Shaheen Elhage. Een van zijn eerste acties als beleidsbepaler was het op straat zetten van Bicentini. ,,Ik weet niet wie hier achter zit, maar de nieuwe voorzitter heeft mij per brief aangegeven dat dit een besluit van het bestuur is, hij is de baas, terwijl ik op goede voet leef met de bestuursleden. Heel vreemd allemaal. Ik heb al veertien jaar, zolang ik voor de bond werkzaam ben, goed contact gehad met de bond. Dit klopt gewoon niet, er is met een dubbele agenda gewerkt.’’

Bicentini werd door de jaren heen een vertrouwd gezicht bij de Curaçaose voetbalploeg. Al meer dan twaalf jaar dient hij de bond. Eerst was hij onderdeel van de staf van Patrick Kluivert, die hij na zijn vertrek opvolgde als hoofdtrainer. Sindsdien werkte Bicentini aan een uiterst succesvolle campagne. ,,We hebben echt enorm veel prestaties geleverd. Het kan haast niet beter.’’

Volledig scherm © Eveline Van Elk

Daar is zijn voormalige selectie het volgens hem mee eens. Bicentini sluit uit dat zij een rol hebben gespeeld in zijn vertrek, absoluut niet. ,,De spelers hebben allemaal van zich laten horen, mij gebeld toen ze dit bericht te horen kregen. Zij vinden dit ook niet kunnen, kijk naar wat we met z’n allen hebben opgebouwd. De spelers reageren vol ongeloof. We zijn als één familie. Ook belangrijke spelers als Cuco Martina, Eloy Room, Leandro Bacuna en onze spelersraad wisten van niks. Dat is raar, toch?’’

Het is niet zo dat de 52-jarige oefenmeester de keuze voor een gelouterde coach als Guus Hiddink niet begrijpt. ,,Het is hartstikke goed om een coach van dat kaliber toe te voegen aan de staf. Een persoon met ervaring die mij kan adviseren, dat is natuurlijk prima. Maar nu hebben ze mij gewoon aan de kant geschoven.’’ Zijn opvolger sprak hij nog niet. ,,Nee, maar dat neem ik hem niet kwalijk, al weet Hiddink ook echt wel dat ik nog een contract tot en met 2022 WK Qatar heb, is het allemaal niet netjes wat er gebeurt, op zijn zachtst gezegd.’’

Klap

Stank voor dank, zo voelt het na jarenlange inzet. ,,Curaçao zit echt in mijn hart, dit doet enorm veel pijn.’’ Het is ontzettend hard en triest, voor het land, de spelers en het geboekte resultaat. We waren echt op de goede weg’’

Desondanks werd zijn tot het WK van 2022 lopende contract resoluut in de papierversnipperaar gestopt. Bicentini had goede hoop om met zijn vaders geboorteland door te stomen tot het grootste voetbalpodium ter wereld. Het is echter geen tijd om te dromen, maar om te treuren. ,,Mijn hoofd zit vol, ik ben er hele nachten mee bezig. Het is toch mijn levenswerk. Maar eerst moet ik bijkomen van deze klap.’’

Volledig scherm Remko Bicentini op de schouders van de internationals van Curaçao na het winnen van de King's Cup in Thailand. © DG

Volledig scherm Guus Hiddink wordt de bondscoach van Curaçao. © BSR Agency