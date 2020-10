Bibiane Steinhaus gaat na afscheid als scheidsrechter wel door als VAR

Enkele uren voor aanvang van de Supercup kondigde ze haar afscheid aan. De Duitse voetbalbond wist nog net op tijd een grote bos bloemen te kopen, die directeur Christian Seifert vlak voor het beginsignaal overhandigde aan Steinhaus, die in principe tot haar 47ste had kunnen doorgaan.

Steinhaus maakte in 2017 als eerste vrouwelijke arbiter haar intrede in de Bundesliga en gold als groot voorbeeld voor de emancipatie van de vrouwen in het voetbal.