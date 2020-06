Bezwijkt HSV in Heidenheim onder de immense druk?

Eerst even een sprong terug in de tijd, naar 2008. HSV wordt dat seizoen vierde in de Bundesliga met spelers als Vincent Kompany, Romeo Castelen, Nigel de Jong, Joris Mathijsen en Rafael van der Vaart. FC Heidenheim wordt in 2008 ook vierde, maar dan in de Oberliga Baden-Württemberg, een van de competities op het vijfde niveau in Duitsland. Ook toen was Frank Schmidt overigens al trainer in de Voith-Arena, dus hij verdient de volledige credits voor het voetbalsprookje van Heidenheim.

Twaalf jaar later kan datzelfde FC Heidenheim ervoor zorgen dat HSV in een diepe crisis komt, eentje waar de voormalig grootmacht uit Hamburg eigenlijk al jaren niet uit lijkt te komen. Bij winst van Heidenheim op HSV heeft de club uit Hamburg het volgende week niet meer in eigen hand in de laatste speelronde, waarin het middenmoter SV Sandhausen nog op bezoek krijgt.

In 2014 en 2015 wist HSV de eerste degradatie in de clubhistorie nog te voorkomen door twee keer op het nippertje te ontsnappen in de play-offs tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga, maar met de zeventiende plaats in het seizoen 2017/2018 viel het doek alsnog voor ‘Der Dino’. Vorig seizoen werd HSV vierde op het tweede niveau in Duitsland en dat scenario dreigt nu weer voor de zesvoudig Duits kampioen en winnaar van de Europa Cup in 1983, al trekt het Volksparkstadion ook op het tweede niveau bij iedere thuiswedstrijd nog ruim 50.000 toeschouwers. Tenminste, voordat de coronacrisis toesloeg.

Rick van Drongelen in actie tegen Arminia Bielefeld, dat al zeker is van promotie naar de Bundesliga.

Veel punten gemorst in slotminuten

HSV stond dit seizoen vanaf het begin eerste of tweede (de plekken die rechtstreekse promotie betekenen), maar begin maart zakte het team van de ervaren coach Dieter Hecking af naar de derde plaats. Daar staat HSV eind juni nog steeds. Arminia Bielefeld is al zeker van promotie en het kampioenschap. Daaronder staat VfB Stuttgart, met een punt meer dan HSV en twee punten meer dan FC Heidenheim. In de laatste twee speelrondes kan er dus nog veel gebeuren. Stuttgart gaat vanmiddag op bezoek bij nummer vijftien FC Nürnberg, maar om 15.30 uur zullen de liefhebbers van het Duitse voetbal toch vooral kijken naar FC Heidenheim - HSV.

HSV voelt sinds de degradatie de druk om te promoveren en die druk is ook de laatste weken, zelfs in lege stadions, zeer duidelijk te zien. Ook de Nederlandse centrumverdedigers Timo Letschert (27) uit Purmerend en Rick van Drongelen (21) uit Terneuzen blijken niet altijd bestand tegen de hoge verwachtingen. Tegen Greuther Fürth (2-2), VfB Stuttgart (3-2 verlies) en Holstein Kiel (3-3) gaf HSV steeds diep in blessuretijd nog punten weg. Met vijf punten meer was promotie al een feit geweest, nu is de druk dus enorm.

De vraag is: bezwijkt HSV vanmiddag onder die immense druk? Aan Letschert en Van Drongelen de klus om de boel achterin dicht te houden, zodat de Finse spits Joel Pohjanpalo (de man in vorm met 5 goals in 5 duels) het karwei voorin af kan maken. De tienduizenden fans zullen vanuit hun woonkamers in Hamburg in volle spanning meeleven met hun club.