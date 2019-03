Bewusteloze Schär snapt ophef over doorspelen bij Georgië - Zwitserland

De speler van Newcastle United botste in de eerste helft bij een luchtduel met zijn hoofd op dat van tegenstander Jemal Tabidze. Hij zakte in elkaar, maar kreeg na verzorging van de medische staf toestemming om toch weer het veld in te gaan. Op sociale media werden grote vraagtekens gezet bij de handelwijze van de medici.



,,Het ziet er vreselijk uit’', zei Schär tegen de krant Blick, nadat hij op de beelden had gezien hoe hij in elkaar zakte. Een alerte Georgiër voorkwam dat de verdediger zijn tong inslikte. ,,Ik kan me daar niets meer van herinneren. Mijn hoofd bonkt nog steeds, ik heb pijn in mijn nek en een bult op mijn voorhoofd. Maar het was het waard’', zei Schär, die na rust beide doelpunten van zijn land in Tbilisi voorbereidde (0-2). Volgens de medische staf van Zwitserland zijn alle protocollen gevolgd.