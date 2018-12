Besiktas krijgt flinke tik op bezoek bij concurrent Kasimpasa

Kasimpasa leidde in de rust met 2-0 tegen Besiktas door treffers van Loret Sadiku en Mbaye Diagne. De bezoekers, waar Jeremain Lens een basisplaats had en Ryan Babel al vroeg in de eerste helft Dorukhan Tokoz verving, kwamen in de tweede helft terug door Mustafa Pektemek, die scoorde op aangeven van Lens. Daarna was het weer Kasimpasa dat via Diagne en David Pavelka uitliep naar 4-1.



Koploper Basaksehir kwam bij Alanyaspor niet verder dan 1-1. Na de 0-1 van Edin Visca kwam de thuisploeg in de tweede helft terug via Júnior Fernandes. Hoewel Alanyaspor in de slotfase met tien man stond, na rood voor Welinton, hield de ploeg stand. Eljero Elia bleef de hele wedstrijd op de bank bij Basaksehir.