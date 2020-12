Bert van Marwijk keert terug als bondscoach Verenigde Arabische Emiraten

Van Marwijk moest een jaar geleden vertrekken omdat de ploeg van de Emiraten op het toernooi om de Golf Cup al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Hij was toen net geen jaar in dienst.

Van Marwijk (68) was van 2015 tot en met 2017 bondscoach van Saudi-Arabië. Met dat land plaatste hij zich voor het WK van 2018 in Rusland. Op het WK had hij niet de leiding over Saudi-Arabië, maar had hij het Australische team onder zijn hoede. Van 2008 tot 2012 was Van Marwijk bondscoach van Oranje. Op het WK van 2010 eindigde hij met het Nederlands elftal als tweede. Van Marwijk was in het verleden clubtrainer bij onder meer Feyenoord (2000-2004 en 2007-2008), Borussia Dortmund (2004-2006) en Hamburger SV (2013-2014). Als speler kwam hij uit voor onder meer Go Ahead Eagles en MVV.