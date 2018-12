Berhalter nieuwe bondscoach Verenigde Staten

Berhalter is de opvolger van interim-bondscoach Dave Sarachan, die in oktober 2017 het stokje overnam van Bruce Arena. Arena wist zich met de Verenigde Staten niet te plaatsen voor het WK 2018 in Rusland.



Berhalter speelde 44 interlands voor de VS en was eerder coach van het Zweedse Hammarby IF en Columbus Crew. Hij moet de Amerikanen naar het wereldkampioenschap van 2022 leiden. Berhalter wordt dinsdag officieel gepresenteerd tijdens een persconferentie waar ook Earnest Stewart aanschuift. De oud-speler van NAC is sinds deze zomer technisch directeur bij de bond en kwam na een lange zoektocht bij Berhalter uit.