Bergwijn scoorde bij Spurs-debuut voor vriend Nouri: ‘I did it’

Op 7 juli 2017 stortte Nouri in een oefenwedstrijd van Ajax met Werder Bremen in elkaar. Het toptalent zou er blijven hersenschade aan overhouden. Bergwijn, toen al even actief voor PSV, haalt het moment terug. ,,Ik scoorde toen twee keer tegen RKC. Ik was blijf, maar na de wedstrijd kwam de trainer naar me toe en vertelde wat er was gebeurd.”



Een enorme schok voor Bergwijn: ,,Mijn wereld stortte in. Ik wachtte op een belletje van mijn zaakwaarnemer, want hij ging op bezoek bij Appie. Toen, twee of drie weken later, hoorde ik dat hij hersenschade had opgelopen. Ik kan het niet beschrijven. Destijds sliep ik in ieder geval niet veel.”



Nog altijd heeft Bergwijn het lastig met de situatie rond Nouri. ,,Het was moeilijk en dat is het nog steeds. Ik spreek elke dag met zijn jongste broer Mohamed, maar het blijft moeilijk.” Over Nouri als voetballer is Bergwijn direct enthousiast: ,,Deze jongen, hij kan alles met de bal.