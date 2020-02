Bergwijn beleeft droomdebuut voor Spurs met prachtgoal tegen City

Eruit met krampEen week geleden ging Steven Bergwijn nog in staking bij PSV, vandaag beleefde hij een droomdebuut voor zijn nieuwe club Tottenham Hotspur. De 22-jarige aanvaller uit Amsterdam maakte in de 63ste minuut op fraaie wijze de 1-0 in de thuiswedstrijd tegen Manchester City. Spurs won uiteindelijk met 2-0, nadat Heung-min Son ook nog scoorde.

Als een grote onbekende streek Steven Bergwijn afgelopen week neer bij Tottenham Hotspur. De vleugelaanvaller mocht als een sterspeler gelden bij PSV, in Noord- Londen haalde het publiek meewarig de schouders op. Vrijwel niemand kende hem. Tijdens zijn debuut in de basis voor eigen publiek tegen Manchester City nam hij alle twijfel weg. Bergwijn volleerde zijn nieuwe ploeg naar een onverwachte zege.

De Portugese coach José Mourinho had Bergwijn liever wat meer tijd gegund om te wennen aan de club, maar besloot hem door een reeks blessures meteen op te stellen. De international van Oranje stelde de Portugees niet teleur. Vanaf de linker- en de rechterflank vormde hij continu een plaag voor de defensie van Manchester City. Met een gedurfde actie kreeg hij binnen een half uur de supporters in het Tottenham Hotspur Stadion al op de banken.

,,Oeeeeeh” en ,,aaaah” galmde van de tribunes, toen hij Kyle Walker voor schut zette en na een sprint Dele Alli bijna bereikte met een voorzet. Het gevaar van Spurs kwam met name van hem en Son Heung-min. Zonder steraanvaller Harry Kane, langdurig geblesseerd, miste de ploeg echter het vermogen om het Manchester City écht lastig te maken. Spurs mocht van geluk spreken dat het voor de rust niet achterstond.

Sergio Agüero kreeg, na inmenging van de VAR, een strafschop na een wilde tackle van Serge Aurier. Ilkay Gündogan miste echter van elf meter. Heel even leek de bal opnieuw op de stip te worden gelegd, toen Raheem Sterling in de rebound door keeper Hugo Lloris leek te worden getoucheerd. Het liep voor Spurs, na een flink opstootje op het veld, met een sisser af.

Rode kaart voor Zinchenko

Bergwijn mocht dankzij een rode kaart (tweemaal geel) voor een andere ex-speler van PSV blijven hopen op een stunt. Oleksandr Zinchenko kon vertrekken, toen hij Harry Winks omver beukte. Tegen tien man van Manchester City kroop Spurs, dat tot dan toe vooral het team van Pep Guardiola van scoren probeerde af te houden, uit zijn schulp. Bergwijn profiteerde hiervan vrijwel direct in de 63ste minuut.

IJskoud controleerde hij een voorzet van Lucas Moura met de borst, zette zijn lichaam in de juiste positie en volleerde met zijn rechtervoet in de hoek, onbereikbaar voor doelman Ederson: 1-0. In één klap was Bergwijn geen anonieme debutant meer, maar de held van het publiek in het stadion. Toen Mourinho hem kort daarna wisselde voor Erik Lamela, kreeg hij een staande ovatie.

Opgeleefd door zijn treffer bleef Tottenham Hotspur aandringen. Op aangeven van Lamela verdubbelde de Zuid-Koreaanse aanvaller Heung-min Son in de 70ste minuut de voorsprong, waardoor de zege op Manchester City was veiliggesteld. ‘Number 23’, Steven Bergwijn, lag op ieders lippen. Bergwijn werd de dertiende Nederlander met een goal bij zijn debuut in de Premier League.

GracenoteNetherlands on Twitter ⚡ - @StevenBergwijn is de 13e NL die met een goal debuteert in de Premier League Bergwijn Locadia Wijnaldum Chris David Van Wolfswinkel Büttner Zenden Van Nistelrooy Wilnis Hasselbaink Blinker De Freitas Roy #TOTMCI #Bergwijn

City 22 punten achter op Liverpool

Tottenham Hotspur klimt door de zege op City naar de vijfde plaats in de Premier League. De achterstand op nummer vier Chelsea is nog maar vier punten. De verschillen in de middenmoot van de Premier League zijn nog wel erg klein. Spurs heeft bijvoorbeeld maar zes punten meer dan nummer dertien Southampton. Manchester City heeft de jacht op koploper Liverpool al enige tijd opgegeven. De achterstand op The Reds is nu al 22 punten met nog dertien wedstrijden te gaan. City werd de afgelopen twee seizoenen kampioen van de Premier League, maar dit seizoen ging de ploeg van Pep Guardiola al zes keer onderuit.

