Benzema weer in opspraak: spits beschuldigd van het ‘kidnappen’ van makelaar

De Franse politie heeft een onderzoek ingesteld. Benzema en zijn advocaten doen het bericht af als “grotesk”. Leo D., die claimt een makelaar te zijn van Karim Benzema, diende op 8 oktober een klacht in waarbij hij stelde het slachtoffer te zijn van een poging tot kidnapping. Een dag eerder zou de 33-jarige man in Parijs, even na de wedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Lyon, aangepakt zijn door vermeende vrienden van Benzema om hem zo te overtuigen het geld aan Benzema te geven. In de klacht staat dat Smaine T., een jeugdvriend van Benzema, en de chauffeur van de Real Madrid-spits hem even buiten een shishabar in Parijs het bevel gaven in een zwart busje te stappen, waarin Leo D. achterin een ‘silhouet’ herkend zou hebben dat van Karim Benzema (30) was.

Volgens Mediapart gaat het over een geschild rond de 50.000 euro dat Benzema te goed had voor een sponsortrip naar Marokko afgelopen zomer. De entourage van Benzema stelt dat Leo D. dat geld voor zichzelf heeft gehouden. Volgens Sylvain Cormier, de advocaat van Benzema, is Leo D. nooit de makelaar van Benzema geweest.



Volgens Cormier is de man er louter op uit op te vallen met de beschuldigingen. ,,Dit is gewoon in gang gezet door iemand die op een erg onhandige manier zijn eigen problemen tracht te verbergen. Hij beschuldigt Benzema er van zijn arm vast te grijpen, maar we weten dat Karim daar nooit aanwezig is geweest. Poging tot kidnapping is echt wel grotesk.” Er zou meteen ook een klacht neergelegd zijn tegen Leo D. voor laster en eerroof.



Maar als Benzema dat doet, bevindt hij zich volgens Joseph Cohen-Sabban, de advocaat van Leo D., in ‘echt zware moeilijkheden.’



Benzema heeft via Twitter al gereageerd op de klacht. ‘Is deze wereld serieus?’, met de hashtags ‘dit moet stoppen’ en ‘dit is te veel’.