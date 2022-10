Benzema opvolger van Messi met winst Gouden Bal, Putellas klopt Mead bij de vrouwen

Benzema eindigde in de verkiezing boven Sadio Mané, Kevin de Bruyne en Robert Lewandowski, de Poolse spits die volgens velen vorig jaar ‘bestolen’ werd van de Gouden Bal. Benzema is de oudste winnaar van de Gouden Bal sinds Stanley Matthews in 1956 bij de eerste editie won. Benzema werd opgeleid bij Olympique Lyon, de club uit zijn geboortestad. Na 66 goals in 148 duels vertrok hij in de zomer van 2009 naar Real Madrid, waar hij inmiddels op 328 goals in 615 wedstrijden staat.



Benzema was in het seizoen 2021/2022 goed voor 44 goals en 15 assists in 46 wedstrijden. Hij won met Real Madrid de Spaanse competitie en de Champions League. ,,Deze prijs maakt me enorm trots. Ik ben altijd hard blijven werken, ook in de tijden dat het minder ging. Ik wil mijn idolen Ronaldo en Zidane bedanken voor hun inspiratie, ook nu nog. Ik heb een moeilijke periode gehad waarin ik jarenlang niet werd geselecteerd voor de nationale ploeg, maar ik ben altijd van het spel blijven genieten en heb altijd de support van vrienden en familie gevoeld. Ik ben enorm trots en blij dat ik hier nu sta. Ik ben trots op wat ik heb bereikt samen met mijn teamgenoten bij Real Madrid en de Franse ploeg.”

Benzema ontving de prijs in het Théâtre du Châtelet in Parijs, waar de 66ste Ballon d’Or werd uitgereikt. Hij is de opvolger van Lionel Messi, die tot verrassing van velen op 29 november 2021 de prijs won en daarmee Robert Lewandowski klopte. Na alle commotie die daarop ontstond besloot France Football, sinds 1956 de organisator van de prestigieuze verkiezing, de richtlijnen bij het stemmen aan te scherpen. De verkiezing gaat daarom onder meer niet over een kalenderjaar, maar om een seizoen.



Recordwinnaar Messi (zeven Gouden Ballen) stond dit jaar niet eens op de shortlist met 30 kanshebbers, die op 12 augustus al bekend werd gemaakt. Cristiano Ronaldo (vijf Gouden Ballen) werd twintigste, Virgil van Dijk was de enige Nederlander op de lijst en eindigde als zestiende. Sébastien Haller werd dertiende, nadat hij vorig seizoen 34 keer scoorde in 43 wedstrijden voor Ajax.

Volledig scherm Karim Benzema won vanavond in Parijs zijn eerste Gouden Bal, nadat hij vorig seizoen 44 keer scoorde in 46 duels voor Real Madrid. © AFP

Putellas klopt Mead bij de vrouwen

FC Barcelona-sterspeelster Alexia Putellas won net als vorig jaar de Gouden Bal bij de vrouwen. Putellas klopte de Engelse EK-ster Beth Mead, die samen met haar partner Vivianne Miedema (elfde) aanwezig was in Parijs, in de verkiezing. Putellas begon haar toespraak met de woorden ‘Madre mia’ en het wegpinken van een traantje. Na haar geweldige seizoen bij FC Barcelona hoopte ze afgelopen zomer ook te schitteren op het EK in Engeland, maar een dag voor de start van het toernooi liep ze op de training bij Spanje een zware kruisbandblessure op. Daardoor zal ze dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komen. ,,Het gaat goed met mijn herstel. Het is een lang proces waar ik doorheen moet”, zei ze, waarna ze een bemoedigend applaus kreeg van de hele zaal.

De winnaars van de avond

Volledig scherm Alexia Putellas won net als vorig jaar de Gouden Bal bij de vrouwen. © AFP Ballon d’Or - Karim Benzema (Real Madrid)

Ballon d’Or Féminin - Alèxia Putellas (FC Barcelona)

Kopa Trophy - Gavi (FC Barcelona)

Yashin Award - Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gerd Müller Trophy - Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Socrates Award - Sadio Mané (Bayern München)

Team of the Year - Manchester City

