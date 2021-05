Benzema kijkt uit naar samenspel met 'fenomeen' Mbappé: ‘Wil het beste van mezelf laten zien’

,,Ik heb al een paar keer met hem getraind. We houden er allebei van om de bal slechts één keer te raken. Hij heeft mooie bewegingen, veel snelheid en ook veel kwaliteiten in het strafschopgebied van de tegenstander. Hij is een zeer, zeer goede speler. Ik kijk naar onze gezamenlijke wedstrijden uit.” Frankrijk speelt op het EK in de poulefase tegen Duitsland (in München), Hongarije en Portugal (beiden in Boedapest). Voor de start van het toernooi speelt Frankrijk nog oefeninterlands tegen Wales en Bulgarije.



Benzema ontbrak bijna zes jaar in de Franse selectie door een afpersingsschandaal rond een sekstape van zijn teamgenoot Mathieu Valbuena. Voor zijn vermeende rol in deze zaak moet hij in oktober voorkomen. In de aanloop naar het EK wil ‘herintreder’ Benzema de hele affaire het liefst doodzwijgen.