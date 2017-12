Benteke onder vuur na misser

Het leverde Benteke een fluitconcert van de fans op en ook manager Roy Hodgson was laaiend. ,,Luka Milivojevic is aangewezen om de strafschoppen te nemen, maar Christian heeft hem op de één of andere manier overgehaald de bal over te dragen. Terwijl Christian weet dat hij de strafschoppen niet mag nemen. Als je de bal toch opeist, moet je zeker weten dat je raak schiet. Anders zijn je manager, ploeggenoten en fans boos. Dit kostte ons twee punten.'' Het was van Benteke al zijn derde misser vanaf elf meter bij Crystal Palace.