Benfica en Schmidt ruiken kwartfinale Champions League: Neres scoort na slippertje Meijer

Cody Gakpo schiet Liverpool met eerste treffer naar derbyzege: ‘Een belangrijk moment voor mij’

Gakpo liet weten opgelucht te zijn na zijn eerste treffer voor Liverpool. „Het was een belangrijk moment voor mij persoonlijk, maar ook voor het team”, zei hij bij Viaplay. „Iedereen weet dat we in een moeilijke fase zaten waar we als team uit moesten komen. Dan is het fijn om in de derby zo te presteren en te scoren.”