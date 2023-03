Benfica door Portugese justitie beschuldigd van fiscale fraude

,,De vennootschap en de personen die tussen 2016 en 2020 in de raad van bestuur zaten, van wie er intussen een nog altijd in functie is, worden beschuldigd van fiscale fraude”, zo klinkt het in de mededeling. ,,Daarnaast worden de personen in kwestie ook beschuldigd van valsheid in geschriften.” Zij worden ervan verdacht een zwarte kas te hebben bijgehouden door middel van vervalste facturen.