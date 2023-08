Bellingham in voetsporen Sneijder en Van der Vaart met vier goals in eerste drie duels voor Real Madrid

Met videoJude Bellingham werd twee maanden geleden pas 20 jaar, maar het Engelse toptalent heeft totaal geen last van de druk die een prijskaartje van 105 miljoen euro met zich meebrengt. Ook in zijn derde wedstrijd voor Real Madrid scoorde hij, deze keer tien minuten voor tijd de winnende 0-1 in de uitwedstrijd bij Celta de Vigo.

Natuurlijk, als tiener had Bellingham al laten zien dat hij een categorie van de buitencategorie was. Na liefst 44 wedstrijden op zijn zestiende voor Birmingham City maakte hij in 2020 voor 30 miljoen euro de overstap naar Borussia Dortmund. Daar speelde hij in drie seizoenen liefst 132 wedstrijden, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en 25 assists. De veelzijdige en onvermoeibare middenvelder uit Stourbridge groeide zelfs uit tot vice-captain, maar de kampioensschaal van de Bundesliga in ontvangst nemen zat er niet in op 27 mei 2023. Met een knieblessure keek Bellingham vanaf de bank toe hoe Borussia Dortmund met 2-2 gelijkspeelde tegen Mainz, waardoor de landstitel voor de elfde keer op rij naar Bayern München ging.

Toen was al lang duidelijk dat Bellingham naar Real Madrid zou gaan vertrekken en niet veel later werd hij gepresenteerd door de Spaanse recordkampioen. Met een prijskaartje van minimaal 103 miljoen euro ligt er flink wat druk op de schouders van Bellingham, zeker omdat Real Madrid er ook deze zomer niet in slaagde om toptarget Kylian Mbappé naar Estadio Santiago Bernabéu te halen. Zonder echte opvolger voor Karim Benzema leek Real Madrid voor goals afhankelijk van de Braziliaanse dribbelaars Vinícius Júnior (23) en Rodrygo (22), maar het is voorlopig Bellingham die de topscorerslijst in La Liga aanvoert met vier goals in zijn eerste drie duels.

Volledig scherm Jude Bellingham staat na drie duels voor Real Madrid al op vier goals, net als Wesley Sneijder in 2007 en Rafael van der Vaart in 2008. © AFP

Na zijn goals tegen Athletic Bilbao (0-2 winst) en UD Almería (1-3 winst, twee goals) was het vanavond ook weer raak in de uitwedstrijd bij Celta de Vigo. In de 81ste minuut maakte Bellingham uit een corner van Toni Kroos de winnende goal in het Estadio Municipal de Balaídos in Galicië. Rodrygo had een kwartier daarvoor nog een penalty gemist. Na drie minuten dacht Jørgen Strand Larsen de score al te openen, maar de VAR keurde zijn treffer af. De Noor krijgt binnenkort bij Celta concurrentie/gezelschap van FC Utrecht-spits Tasos Douvikas.

Bellingham is de zesde spelers met goals in zijn eerste drie wedstrijden in La Liga. Deze eeuw gingen Wesley Sneijder en Cesc Fàbregas hem voor. Sneijder scoorde in de zomer van 2007, nadat hij voor 27 miljoen euro was overgenomen van Ajax, tegen Atlético Madrid (winnende 2-1 in 80ste minuut), Villarreal (0-5, twee goals en een assist) en UD Almería (3-1 winst). De middenvelder uit Utrecht kwam uiteindelijk tot negen goals en negen assists in 38 duels in alle competities in zijn eerste seizoen bij De Koninklijke.

Grappig is dat ook Rafael van der Vaart (in 2008) en Cristiano Ronaldo (in 2009) na hun eerste drie competitieduels in La Liga op vier doelpunten stonden. Bij Van der Vaart was dat te danken aan zijn hattrick tegen Sporting Gijón (7-1). Waar de periodes van Sneijder en Van der Vaart slechts twee seizoenen duurden, zou Ronaldo bij Real Madrid uitgroeien tot topscorer aller tijden met 450 goals in 438 duels in negen seizoenen.

Volledig scherm Wesley Sneijder met Guti na zijn goal tegen Villarreal op 2 september 2007. © ANP / AFP

