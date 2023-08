Bellingham helpt Real Madrid aan zege in Bilbao, Blind en Sinkgraven debuteren met gelijkspel

Met videoReal Madrid is het nieuwe seizoen in La Liga goed begonnen. De ploeg van Carlo Ancelotti won voor 53.000 toeschouwers in San Mamés met 0-2 van Athletic Bilbao.

Real Madrid werd vorig seizoen tweede in La Liga, op tien punten van kampioen FC Barcelona. Dit seizoen wil De Koninklijke weer echt meedoen om het kampioenschap in Spanje. Het begin mocht er zaterdagavond zijn met een knappe 0-2 zege in Bilbao, zeker niet de makkelijkste plek om drie punten weg te halen.

De Braziliaanse aanvaller Rodrygo, die samen met zijn landgenoot Vinícius voorin stond, opende in de 28ste minuut de score. Rodrygo scoorde op aangeven van rechtsback Dani Carvajal. Acht minuten later verdubbelde Jude Bellingham de voorsprong voor Real Madrid. Bellingham nam een hoekschop van David Alaba in één keer op zijn schoen en met een stuit verdween de bal met het nodige geluk in het doel. Hij trad daarmee in de voetsporen van David Beckham, die twintig jaar geleden ook scoorde bij zijn debuut voor Real Madrid.

Real Madrid nam de Engelse middenvelder in juni (kort voor zijn 20ste verjaardag) voor liefst 103 miljoen euro over van Borussia Dortmund. Daar had de dynamische middenvelder als tiener al 132 wedstrijden gespeeld, nadat hij voor Birmingham City ook al 44 wedstrijden in het Championship achter zijn naam heeft staan.

Bellingham stond vanavond op het middenveld met Eduardo Camavinga (20), Aurélien Tchouaméni (23) en Federico Valverde (25). Toni Kroos (33) viel in de 71ste minuut nog in voor Camavinga, tien minuten later kwam ook Luka Modric (37) er nog in voor Vinícius. Een opvallende naam op de bank bij Real Madrid was reservekeeper Lucas Cañizares, de 21-jarige zoon van voormalig doelman Santiago Cañizares (53) die voor Real Madrid, Valencia en Spanje speelde.

FC Barcelona begint zondagavond (21.30 uur) aan het nieuwe seizoen met de uitwedstrijd bij Getafe, dat vorig seizoen vijftiende werd.

Blind en Sinkgraven spelen gelijk

Daley Blind kan terugkijken op een geslaagd debuut in La Liga. De 101-voudig international van het Nederlands elftal speelde met zijn nieuwe club Girona gelijk op bezoek bij Real Sociedad: 1-1.

Takefusa Kubo opende in de vijfde minuut de score voor de thuisclub uit San Sebastián. Artem Dovbyk tekende in de 72e minuut voor de gelijkmaker van Girona. Real Sociedad eindigde afgelopen seizoen als vierde in La Liga. Girona was vorig seizoen de nummer tien van Spanje.

De 33-jarige Blind speelde de hele wedstrijd als centrale verdediger. Hij nam in de winterstop van het afgelopen seizoen afscheid van Ajax en maakte de overstap naar Bayern München, waar hij weinig speeltijd kreeg.

Daley Sinkgraven debuteerde met een gelijkspel voor Las Palmas. Het thuisduel met Mallorca eindigde in 1-1. De linksback werd na 65 minuten gewisseld.

