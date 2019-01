Bellamy weg na klachten jeugdspeler

Kan City spanning terugbren­gen in kraker tegen Liverpool?

7:39 In het Etihad-stadion van Manchester ontvangt City vanavond lijstaanvoerder Liverpool. Kan de ploeg van Pep Guardiola in de Engelse kraker iets afsnoepen van de achterstand van zeven punten de titelrace in de Premier League weer spannend maken? Mis niets in ons liveblog!