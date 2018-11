Belgische topper tussen Genk en Club Brugge onbeslist

Elia wint met Basaksehir van Babel en Lens met Besiktas

19:24 Eljero Elia heeft in de Turkse competitie met Basaksehir de topper tegen Besiktas gewonnen. Dankzij een doelpunt van de Moldavische verdediger Alexandru Epureanu in de negentiende minuut pakte de thuisclub de winst: 1-0. Elia deed een uur mee bij Basaksehir, Jeremain Lens en Ryan Babel stonden in de basis bij Besiktas. Lens werd in de 65ste minuut met geel op zak gewisseld.