Belgische clubs AA Gent en Zulte Waregem woedend op arbitrage: ‘Is het onkunde of onwil?’

Beide arbiters waren betrokken bij de 1-0 nederlaag bij KV Mechelen dinsdagavond in de halve finales van de Croky Cup, het Belgische bekertoernooi. Daarmee was Zulte Waregem uitgeschakeld, nadat de heenwedstrijd in eigen stadion al met 1-2 verloren werd.



Zulte Waregem, door de fans meestal aangeduid als Essevee, speelde een groot deel van het duel met tien man na het wegzenden van Alessandro Ciranni. Die had eerst geel gekregen van scheidsrechter Van Driessche, een kleur die werd omgezet in rood door Laforge die als VAR dienstdeed.

De club noemt het optreden van de arbiters “een groot schandaal” en stelt daarnaast dat foute beslissingen door arbiters “steeds meer impact krijgen op het professionele voetbal.”

,,We verwachten dan ook dat Bram Van Driessche en Nicolas Laforge niet langer worden aangewezen voor wedstrijden van Essevee dit seizoen en hebben dit verzoek ingediend bij de Belgische voetbalbond. Deze actie past in het streven naar een betere en correcte arbitrage in ons voetbal.”

AA Gent woedend: ‘Is het onkunde of onwil?’

Ook bij AA Gent is de woede groot, nadat de ‘Slag om Vlaanderen’ zondagmiddag met 2-0 verloren werd door late goals van Bjorn Meijer en Hans Vanaken. Club Brugge-aanvaller Tajon Buchanan kwam in de eerste helft goed weg nadat hij Gent-aanvaller Gift Orban met zijn elleboog in het gezicht raakte.

In een lang statement op de site is de woede in iedere zin terug te lezen. ,,De voorbije dagen hebben clubs, fans en media met verbijstering gekeken naar wat zich afspeelde op onze velden. Vele scheidsrechterlijke beslissingen die (niet) genomen werden, leiden tot groot onbegrip en pertinente vragen.”

,,Zeven maanden geleden deed KAA Gent al een oproep voor een fair en consistent verloop van de competitie. Aanleiding: een veelvoud aan scheidsrechterlijke fouten met grote gevolgen, sportief én financieel. Vandaag is er niets veranderd. De elleboogstoot van Club Brugge-speler Buchanan was een overduidelijke rode kaart, daar is vriend en vijand het over eens. Hoe kan het dat dit anders beoordeeld werd door de scheidsrechters? Wat bezielde de VAR om niet tussen te komen? En waarom vroeg de scheidsrechter de hulp van de VAR niet toen hij de bebloede lip van Gift Orban zag?”

,,Is dit onkunde of is het onwil? De onbegrijpelijke beslissingen doen ons de vraag luidop stellen. “Ze wéten dat dit rood is”, zegt VAR-coördinator Christophe Dierick over die fase. Toch werd er niet opgetreden. Wat is hier dan aan de hand?”

,,De obligate video van Frank De Bleeckere leert ons niks. Ook de uitleg niet van Christophe Dierick, die zich haast om het aantal foute VAR-beslissingen verwaarloosbaar te noemen. Volgens Dierick waren er tot nu “maar” 15 VAR-fouten.Drie van die blunders waren alvast flagrant in het nadeel van KAA Gent, met onder meer de niet gefloten strafschoppen op Standard. De niet toegekende rode kaart voor Buchanan kan trouwens niet als zomaar een fout weggezet worden, maar wel als een totaal onbegrijpelijk en onaanvaardbaar optreden van een professional.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De cijfers van de Jupiler Pro League

Bekijk onderaan dit artikel alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Programma en uitslagen Jupiler Pro League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Jupiler Pro League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Jupiler Pro League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.