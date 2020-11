Belgische bondscoach roept 22-jarige doelman Coucke op

Samenvatting Manchester City blijft elfde na gelijkspel tegen Liverpool, Villa stunt ook tegen Arsenal

8 november Manchester City en Liverpool hebben vanavond in het Etihad Stadium genoegen moeten nemen met een 1-1 gelijkspel. Dat resultaat is vooral teleurstellend voor het team van Pep Guardiola, dat elfde blijft in de Premier League. Kevin de Bruyne werd de schlemiel met een gemiste strafschop kort voor rust.