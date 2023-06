Belgische bondscoach geschokt door vertrek van ‘vernederde’ Thibaut Courtois, doelman reageert

Thibaut Courtois ontbreekt woensdagavond bij België in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. De doelman heeft het trainingskamp verlaten omdat hij in het duel met Oostenrijk de aanvoerdersband niet mocht dragen. Dat heeft bondscoach Domenico Tedesco maandag in een persconferentie gezegd. ,,Ik ben nog altijd verrast en geschokt”, aldus Tedesco.

Vanwege de afwezigheid van de geblesseerde Kevin De Bruyne zou Courtois tijdens de lopende interlandperiode het aanvoerderschap samen met Romelu Lukaku voor zijn rekening nemen. Tijdens de afgelopen wedstrijd, tegen Oostenrijk, was Lukaku de captain en Courtois zou dinsdag in het EK-kwalificatieduel met Estland de band dragen.

,,Na de wedstrijd vertelde Courtois dat hij teleurgesteld was en zich vernederd voelde. Hij wilde vertrekken. Ik heb geprobeerd hem over te halen om dat niet te doen. Ik hou van hem als doelman en als mens. Dit is echt heel jammer”, aldus Tedesco.

De bondscoach wilde niet veel kwijt over de toekomst van Courtois bij de nationale ploeg. ,,We hebben morgen een belangrijke wedstrijd tegen Estland en ik wil dat iedereen daar op focust, ook al wordt dat niet gemakkelijk. Het is nu niet het juiste moment om over de toekomst te praten. Het was de beslissing van Courtois om te vertrekken. Er is nog veel tijd tot de volgende wedstrijden in september, we kunnen er later over praten.”

Ook Jan Vertonghen was verrast door de beslissing van Courtois. Maar hij hoopt dat de keeper wel beschikbaar blijft. ,,Hij is de beste doelman ter wereld en een belangrijk onderdeel van de groep. Ik heb hem er graag altijd bij. Na de interland van morgen zijn er enkele maanden om het te laten bekoelen en een weg te vinden. Maar dit is wel een deuk.”

Reactie Courtois

De doelman heeft een heel andere lezing. ,,Ik ben zeer verrast over zijn gedeeltelijke en subjectieve verslag over een privégesprek dat we na de wedstrijd tegen Oostenrijk hadden. Ik wil duidelijk maken dat het niet de eerste of de laatste keer is dat ik met een coach praat over problemen in de kleedkamer, maar nooit eerder heeft iemand dit naar buiten gebracht. Ik ben hierover zeer teleurgesteld en wat hij heeft gezegd klopt niet met de werkelijkheid.”

Matz Sels vervangt Courtois in het doel tegen Estland.