Belgische bekerfinale gaat ondanks aangescherpte maatregelen door

POLL Opladen voor CL, beter vanaf het strandbed­je of in één ruk door? ‘Scenario voor Bayern ideaal’

15:27 Terwijl Hans Hateboer en Marten de Roon als werkpaarden het Italiaanse gras stuklopen, genoot Robert Lewandowski van zon, zee en strand. De aanloop van clubs richting de Champions League verschilt compleet. Wat is voordelig, in één ruk doorgaan of een maand pauze? Of toch maandenlang zonder wedstrijden voor de leeuwen gegooid worden?