België zit niet op Luc Nilis te wachten: ‘Beneden alle peil’

Nu naar TurkijeLuc Nilis vertrekt opnieuw naar Turkije. De 53-jarige sterspeler van weleer wordt assistent-coach bij Ankaragücü, dat uitkomt in de Süper Lig. Vorig seizoen was Nilis werkzaam bij VVV, maar daar kon zijn contract niet worden verlengd. In 2018 nam hij met een kampioenschap afscheid als spitsentrainer van PSV.

Nilis wordt alom gezien als een van de grootste spelers die PSV ooit heeft gehad. Als trainer heeft hij zich vooral gespecialiseerd als leermeester voor aanvallers. Nilis haalt veel voldoening uit het overbrengen van zijn ervaring en technische aanwijzingen op de jongere generatie. Vriend en vijand waren het erover eens dat goals van de Belg vrijwel altijd iets extra’s hadden. Treffers met een handtekening van Nilis waren meestal stijlvol en soms simpelweg briljant.

De clubicoon heeft er nooit een geheim van gemaakt best weer eens bij PSV aan de slag te willen, maar op dit moment was daar geen mogelijkheid voor. Bij de Eindhovense club maakt nu Boudewijn Zenden in de rol van spitsentrainer deel uit van de technische staf. Nilis was in 2011 al eens werkzaam als assistent-trainer in Turkije, bij Genclerbirligi en Kasimpasa. Nu gaat hij werken onder coach Fuat Capa.

Op Club Brugge na zaten Belgische clubs niet op hem te wachten, zegt ­Nilis. ,,Er is wel wat vaag contact ­geweest, meer niet", zegt de voormalig Rode Duivel vandaag in Het Laatste Nieuws. ,,Vaak kreeg ik ook geen fijne antwoorden, dat was pijnlijk. Club Brugge wil ik wel een pluim geven, die waren duidelijk, netjes en professioneel.”

Dat gevoel had Nilis niet bij Anderlecht en Genk. ,,Anderlecht heeft me op 1 juli een ­berichtje gestuurd, waarin men zei dat de club me zou bellen. Wel, ik wacht er nog steeds vruchteloos op. Ook bij Genk bleef het bij wat signalen zonder opvolging. Ik vind dat ­beneden alle peil. Ik vraag mezelf af waarom, maar verder dan die constatering kom ik niet.”

Volledig scherm Luc Nilis in juni in Eindhoven, nabij het Philips Stadion. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Bij Genk en Anderlecht was geen plaats voor Nilis in de technische staf. ,,Maar we hopen dat Luc in de toekomst wel nog iets voor ons kan betekenen", zei een woordvoerder van Anderlecht gisteravond.



Nilis: ,,Spijtig, want ik zou veel kunnen bijbrengen. Ik ga die jongens niet beter leren voetballen of trappen, maar ik kan hen wel details bijbrengen die aan de top het verschil ­maken. Maar misschien zijn er al mensen met dat profiel in ­België....”