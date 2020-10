België mist De Bruyne in IJsland

De verdediger is teruggegaan naar Benfica. De medische staf van de Rode Duivels probeerde Vertonghen, die bijna twee weken geleden een jukbeen brak, afgelopen week klaar te stomen voor het duel met Engeland. De oud-Ajacied was echter niet fit genoeg om te spelen op Wembley. Met De Bruyne als aanvoerder moest België met 2-1 buigen voor de Engelsen. Bondscoach Roberto Martinez haalde zijn captain twintig minuten voor tijd naar de kant.

België moet het woensdag in Reykjavik ook zonder onder anderen doelman Thibaut Courtois en aanvaller Eden Hazard doen. Met 6 punten uit drie wedstrijden staat de ploeg van Martinez achter Engeland (7 punten) op de tweede plek in groep 2 van de A-divisie. IJsland is nog puntloos.