België behoudt perfecte score met plichtmatige zege in Kazachstan

CL-duel met Club Brugge in gevaar voor Neymar na dijbeen­bles­su­re

15:55 Neymar moest vandaag al in de twaalfde minuut van de vriendschappelijke interland tussen Brazilië en Nigeria (1-1), in Singapore, geblesseerd het veld verlaten. De PSG-aanvaller had last van de linkerdij.