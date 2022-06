België aast op herstel tegen Polen na afgang tegen Oranje

Vier landen jagen nog op WK-tic­ket: het programma en de uitslagen van deze interland­pe­ri­o­de

Over vijf maanden gaat het WK in Qatar van start. Hoewel de loting voor het WK al achter de rug is, is het deelnemersveld nog niet helemaal compleet. Vier ploegen strijden nog om de laatste twee WK-tickets, terwijl ook de Nations League weer is begonnen.

8:44