Belgen laten Engeland mede dankzij beauty Mertens kansloos

Engeland moest winnen van België om zicht te houden op groepswinst, maar het perspectief op drie punten verdween al snel. Scheidsrechter Danny Makkelie wees al in de tiende minuut naar het midden na een treffer van de Belgen. Youri Tielemans, actief voor het Engelse Leicester City, ontving de bal van Romelu Lukaku en schoot via een Engels been hard via de binnenkant van de paal raak.

Nog geen kwartier later volgde het hoogtepunt van de wedstrijd. Mertens, die in Nederland uitkwam voor AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV, mikte een vrije trap vanaf een meter of twintig prachtig over de muur en in de hoek: 2-0. De fraaie treffer kwam als geroepen voor Mertens, want de 33-jarige spits beleeft vooralsnog een moeizaam seizoen met Napoli.

Weer een blessure

Engeland zette nauwelijks grote kansen tegenover de Belgische goals. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was weliswaar regelmatig dreigend, maar steeds ging het in de eindfase mis. Tot overmaat van ramp viel ook Ben Chilwell, met zijn rushes een belangrijke kracht op de linkerflank, geblesseerd uit. Bukayo Saka was zijn vervanger. Het zal de discussie in Engeland over de overvolle speelkalender en vele blessures alleen maar verder doen oplaaien.

Met Saka en een ijzersterke Jack Grealish was Engeland na rust sterker dan België, maar wederom bleven écht grote kansen uit. De grootste kans was er nog aan de andere kant, waar Lukaku van dichtbij stuitte op doelman Jordan Pickford. Door de zege is België koploper in groep 2, met twee punten meer dan Denemarken, de tegenstander van woensdag. Engeland staat met zeven punten na vijf duels teleurstellend derde en kan een plek bij de Final Four vergeten.