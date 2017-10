Bekijk live de bloedstollende ontknoping van Australië tegen Syrië

In Australië wordt het laatste duel van de play-offs in Azië gespeeld. De eerste wedstrijd tussen Australië en Syrie eindigde in 1-1 en na 90 minuten spelen was het tweede duel ook een 1-1. De verlenging en eventueel penalty's moeten beslissen wie de play-off gaat spelen voor de WK-kwalificatie.