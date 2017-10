Bekijk hier hoe City Stoke van de mat veegt

Manchester City staat alleen op kop in de Premier League. Het elftal van trainer Pep Guardiola verpletterde voor eigen publiek Stoke City (7-2) en profiteerde zo van het puntenverlies van Manchester United bij Liverpool (0-0). Manchester City is dit seizoen ongekend op schot. Nog nooit eerder koesterde een ploeg in de Premier League na acht wedstrijden een positief doelsaldo van 25 treffers. Gabriel Jesus scoorde tweemaal. Raheem Sterling, David Silva, Fernandinho, Leroy Sané en Bernardo Silva leverden ook een bijdrage aan het doelpuntenfestijn.