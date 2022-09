Bekijk hier alle goals in de Champions League, inclusief spectaculaire treffer Erling Haaland

Met samenvatting Cody Gakpo na mager optreden tegen Bodø/Glimt: ‘We moesten deze wedstrijd gewoon winnen’

Na het laatste fluitsignaal klonk massaal gefluit in het Philips Stadion. Een teken dat de PSV-aanhang niet blij was met de magere 1-1 tegen het Noorse Bodø/Glimt, op papier de minste ploeg in de poule. ,,We maakten niet de juiste keuzes.”

9 september