Bekerwinnaar KV Mechelen mag Europa niet in

De Europese voetbalunie had al gezegd dat het oordeel van het BAS het besluit ongedaan zou kunnen maken. Bestuurders van de club zijn schuldig bevonden aan competitievervalsing.



Mechelen mag komend seizoen wel gewoon uitkomen in de Jupiler Pro League, de hoogste Belgische voetbalklasse. Ook de gevreesde puntenaftrek bleef uit. Wel is de club voor een jaar uitgesloten van deelname aan het Belgische bekertoernooi, de Croky Cup. Het was door het winnen van die prijs dat Mechelen Europees voetbal had afgedwongen.



De Belgische voetbalbond KBVB zegt alles in het werk te willen stellen dat er toch vijf clubs aan de Europese toernooien kunnen deelnemen.