Bekersprookje Freiburg krijgt geen ultieme bekroning: Mark Flekken grijpt naast DFB-Pokal

Lange tijd mocht de ploeg van Flekken dromen van de bekerwinst, helemaal toen Maximilian Eggestein in de negentiende minuut Freiburg op voorsprong zette en Leipzig in het begin van de tweede helft met een man minder kwam te staan. Marcel Halstenberg werd met rood van het veld gestuurd.



Toch knokte Leipzig zich terug. Christopher Nkunku maakte de 1-1 en sleepte er zo ondanks een ondertalsituatie een verlenging uit. In die verlenging had Janik Haberer de 2-1 op zijn sloffen liggen, maar de lat stond de voorsprong voor Freiburg in de weg. Leipzig dacht na een overtreding op Dani Olmo even nog in de absolute slotfase een penalty te krijgen, maar na bestuderen van de beelden wees scheidsrechter Sascha Stegemann toch niet naar de stip. Kort voor het einde van de tweede helft van de verlenging hield Leipzig, na een tweede gele kaart voor Kevin Kampl, nog maar negen man over. In de weinige tijd die over was, wist Freiburg niet te profiteren. Het draaide op een penaltyserie uit.