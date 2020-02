Bekerhouder Valencia door oude bekende Soldado uitgeschakeld in kwartfinale

Messi haalt uit naar Abidal: ‘Als je spelers iets verwijt, kom dan met namen’

22:14 Lionel Messi heeft via Instagram zijn onvrede geuit over Éric Abidal, technisch directeur bij zijn club FC Barcelona. Abidal had zich in een interview met SPORT uitgelaten over het vertrek van trainer Ernesto Valverde. Volgens de Franse oud-speler van de Barça waren sommige spelers ontevreden en waren zij niet bereid alles te geven voor de trainer.