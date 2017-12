Beide coaches ontslagen na Sheffield Wednesday - Middlesbrough

De Portugese coach Carlos Carvalhal (52) is per direct vertrokken bij Sheffield Wednesday, de nummer vijftien in het Championship. Club en trainer zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan, laten The Owls weten.

Bij Sheffield Wednesday spelen de Nederlandse verdediger Glenn Loovens en Joost van Aken. Vorig seizoen stond ook Urby Emanuelson hier nog onder contract. Carvalhal was sinds juni 2015 de hoofdtrainer bij Sheffield Wednesday. Eerder was hij werkzaam bij onder andere Sporting Portugal, Besiktas en Istanbul Basaksehir. Gistermiddag verloor de club op Hillsborough voor 28.000 supporters met 1-2 van Middlesbrough, waardoor Wednesday afzakte naar de vijftiende plaats in het Championship.

Opvallend is dat Middlesbrough gisteravond ook al afscheid nam van trainer Garry Monk, ondanks de 1-2 overwinning op Sheffield Wednesday. Monk was sinds afgelopen zomer werkzaam bij Middlesbrough, dat op een negende plaats staat in het Championship. Vorig seizoen speelde Middlesbrough een jaartje in de Premier League. De taken van Monk zullen voorlopig worden overgenomen door assistent Craig Liddle. Topfavoriet voor de vacante functie is Tony Pulis, die eerder dit seizoen werd ontslagen door Premier League-club West Bromwich Albion.