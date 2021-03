Becker na operatie voorlopig uit de roulatie bij Union Berlin

Zidane over terugkeer Ronaldo: ‘Het is mogelijk’

15 maart Zinédine Zidane van Real Madrid liet zich in zijn vooruitblik op de return tegen Atalanta in de Champions League verleiden tot enkele prikkelende uitspraken over Cristiano Ronaldo. ,,Als er zoveel geruchten zijn over een mogelijke terugkeer naar Real dan zit er misschien een kern van waarheid in”, erkende de voormalige topvoetballer.