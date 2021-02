Beckenbauer gaat vrijuit bij fraudezaak WK 2006

Ziyech ziet concurren­ten terugkeren bij Chelsea in aanloop naar Atlético

22 februari Chelsea kan dinsdag in het eerste duel met Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League weer beschikken over Kai Havertz en Christian Pulisic. De twee aanvallende middenvelders, concurrenten van Hakim Ziyech, keren terug in de selectie van trainer Thomas Tuchel. De Braziliaanse verdediger Thiago Silva ontbreekt bij het duel dat in de Roemeense hoofdstad Boekarest wordt gespeeld.