Bayern zonder Robben tegen Frankfurt

Liverpool hoopt op Mané

17:36 In de aanloop naar de return tegen AS Roma in de halve finales van de Champions League zijn er bij Liverpool zorgen om Sadio Mané. De Senegalese aanvaller heeft een lichte dijbeenblessure overgehouden aan het eerste duel met de Romeinen, dinsdag op Anfield (5-2). Mané werd gesignaleerd in het ziekenhuis van Liverpool, wat de fans van The Reds flink deed schrikken.