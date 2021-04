Bayern zet megastap richting negende Duitse landstitel op rij na zege op Leipzig

Bij Leipzig, dat al acht Bundesliga-duels op rij ongeslagen was, viel Justin Kluivert na rust in. Dat resulteerde in de tweede helft tot meer balbezit en kansen. Bij de toekomstige club van Ajacied Brian Brobbey waren Christophe Nkunku, Dani Olmo en Marcel Sabitzer dichtbij. Scoren deed het echter niet dankzij een uitstekend keepende Manuel Neuer, waardoor Bayern op jacht is naar opnieuw een landstitel. ,,Dit is een zeer belangrijke stap”, zei Neuer na de winst in Leipzig. ,,Dit mogen we niet meer weggeven. De titel moet voor ons zijn.” Julian Nagelsmann, de coach van RB Leipzig, zei: ,,Het wordt nu moeilijk voor ons, maar dat neemt niet weg dat we heel goed hebben gespeeld. In de tweede helft hebben we Bayern met de rug tegen de muur gezet. Het enige verschil was dat zij de bal in het doel schoten en wij naast het doel. Terwijl we de beste kansen hebben gehad.”



De regerend Champions League-winnaar speelt komende woensdag in de kwartfinale van het miljoenenbal tegen Paris Saint-Germain, dat vandaag met 0-1 verloor van Lille OSC.