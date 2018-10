Bayern wint ondanks eerste Bundesligagoal Boëtius

Boëtius zorgde vlak voor rust voor de gelijkmaker toen hij na een voorzet van Daniel Brosinski zijn tegenstander Joshua Kimmich te slim af was en van dichtbij raak knalde. Hij werd de achtste Nederlander die dit seizoen heeft gescoord in de Bundesliga. Alleen Duitsland (45) levert deze jaargang meer trefzekere spelers.

Zonder de geschorste Arjen Robben boekte Bayern een zwaarbevochten zege. Door goals van Leon Goretzka en Thiago kwam de grootmacht uit München met de schrik vrij.

Boëtius maakte zes jaar geleden zijn eerste goal als prof. Dat deed de 24-jarige Rotterdammer op 28 oktober 2012 tegen Ajax (2-2) bij zijn debuut voor Feyenoord. In het weekend van de Nederlandse Klassieker maakte ook ex-Feyenoorder Salomon Kalou (33) zijn eerste doelpunten van het seizoen. De Ivoriaan, trefzeker in de laatste Klassieker die Feyenoord in 2005 in Amsterdam won, hielp Hertha BSC aan een punt bij Borussia Dortmund (2-2).

Koploper Borussia Dortmund kwam in een aantrekkelijke wedstrijd via Jaden Sancho twee keer op voorsprong, maar Kalou maakte zowel vlak voor rust als vlak voor tijd (uit een strafschop) gelijk. Belager Bayern liep daardoor twee punten in. De ploeg van Robben heeft na negen duels 19 punten, 2 minder dan Dortmund.

Wout Weghorst was weer belangrijk voor VfL Wolfsburg. De Nederlandse spits benutte bij Fortuna Düsseldorf een strafschop (0-1) en was de aangever bij de 0-2 van Josip Brekalo. Weghorst is nu bij 5 van de laatste 7 goals van zijn club direct betrokken (3 goals, 2 assists). Wolfsburg boekte bij de hekkensluiter een eenvoudige zege. Daniel Ginczek maakte er tien minuten voor tijd ook nog 0-3 van.