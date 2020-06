Bayern wil revanche op Frankfurt

,,Ik heb het gevoel dat het team op dit punt weet wat het moet doen. De spelers geven in elke wedstrijd honderd procent", zei coach Hansi Flick over zijn ploeg die sinds de hervatting van de Bundesliga indruk maakte met vijf overtuigende zeges. Flick is desondanks op zijn hoede voor Frankfurt. ,,Zij kunnen een tegenstander pijn doen, zeker bij standaardsituaties zijn ze gevaarlijk, We moeten 90 minuten gefocust zijn. Ons team kent de sterkte van Frankfurt, maar we kennen ook onze kracht."

Bayern-coach Flick kan tegen Frankfurt een beroep doen op dezelfde spelers die zaterdag afrekenden met Bayer Leverkusen, de ploeg van coach Peter Bosz. Die plaatste zich dinsdagavond al voor de finale in Berlijn door 1. FC Saarbrücken met 3-0 te verslaan en wordt dus opnieuw de tegenstander. ,,We hebben de bekerfinale in Berlijn die we verloren van Frankfurt nog vers in het geheugen. Dat willen we in de Allianz Arena niet nog eens meemaken", waarschuwde aanvoerder Manuel Neuer.