Bayern stevent ondanks aanzienlijk minder wedstrijden af op doelpuntenrecord

Ook Lewandowski jaagtOlympique Lyon is vanavond gewaarschuwd: doelpuntenmachine Bayern München wil ook tegen de Fransen keihard uithalen. De Duitsers azen op de de Champions League-winst, maar hebben ook een doelpuntenrecord in het vizier. Dat lijkt zelfs in het verkorte seizoen erg waarschijnlijk.

2-7 tegen Tottenham Hotspur, 0-6 tegen Rode Ster Belgrado, zeven goals over twee wedstrijden tegen Chelsea... Nee, de Beierse voorhoede doet het dit seizoen in de Champions League allesbehalve rustig aan. De Duitsers noteren de ene na de andere monsterscore, met als absoluut hoogtepunt de nu al legendarische vernedering tegen FC Barcelona (2-8). Nog maximaal twee wedstrijden heeft Bayern voor de boeg om dat hoge aantal nóg verder op te vijzelen.



In totaal staat de teller na negen duels in het miljoenenbal al op 39 treffers. Daarmee kan het inmiddels het stokoude record van FC Barcelona ruiken. De Catalanen lieten in het seizoen 1999/2000 het net 45 keer bollen. Het grootste verschil met Bayern is dat Barça zestien wedstrijden afwerkte voordat het uiteindelijk de eindzege aan zich voorbij zag gaan, omdat Valencia in de halve finale te sterk was.

Meeste goals in Champions League-campagne (aantal wedstrijden)

1. FC Barcelona, 1999/00: 45 goals (16)

2. Real Madrid, 2013/14: 41 goals (13)

3. Liverpool, 2017/18 (13)

4. Bayern München, 2019/20 (9)

5. Real Madrid, 2016/17 (13)

Joshua Kimmich viert zijn goal tegen Barça.

Bayern staat zoals gezegd op negen wedstrijden, een aantal dat maximaal kan oplopen tot elf. Omdat de Champions League dit seizoen door de gevolgen van de coronapandemie in een mini-toernooivorm worden afgewerkt, worden de knock-outduels over één wedstrijd beslist. Daardoor heeft Bayern twee wedstrijden minder om aan het record te werken dan bijvoorbeeld winnaar Liverpool afgelopen seizoen.



Dat maakt het des te knapper dat Bayern slechts zes goals verwijderd is van het Barcelona van begin deze eeuw. Qua doelpuntengemiddelde is er dan ook geen ploeg die in de buurt komt van het verwoestende Bayern. Per wedstrijd scoort de ploeg van Hansi Flick dit seizoen 4,33 keer, aanzienlijk meer dan de 3,15 goals die Real Madrid in 2013/2014 gemiddeld produceerde.

Hoogste doelpuntengemiddelde in Champions League

1. Bayern München (2019/20): 4,33 per duel

2. Real Madrid (2013/14) en Liverpool (2017/18): 3,15 per duel

3. FC Barcelona (2011/12) en Real Madrid (2011/12): 2,92 per duel

Als de Duitse formatie dit krankzinnige doelpuntenmoyenne doortrekt, eindigt het dus ruim boven het recordaantal van Barça. Daarvoor dient het vanavond eerst uit te halen tegen Olympique Lyon, de ploeg van Memphis Depay en Kenny Tete. Die club bleek eerder deze weken niet vies van een stunt tegen een grootmacht, getuige de uitschakeling van Juventus en Manchester City. De Fransen zullen vooral Robert Lewandowski in de smiezen moeten houden. Met zijn veertien treffers komt hij in de buurt van het record van Cristiano Ronaldo, die in 2013/14 zeventien keer raak prikte.

Unieke prestatie

Door te winnen tegen Lyon komt Bayern bovendien weer een stapje dichterbij een unieke prestatie. De Rekordmeister liet dit seizoen in negen optredens evenveel zeges noteren. Mochten sterspeler Robert Lewandowski en consorten ook de komende twee wedstrijden een overwinning boeken, is Bayern de eerste Champions League-winnaar ooit zonder punten te verspelen richting de eindstreep. Negen clubs wonnen de trofee zonder te verliezen, maar zij boekten in tegenstelling tot Bayern in hun succesvolle campagnes nog wel remises.

Bayern vernederde eerder dit seizoen Tottenham met 2-7.