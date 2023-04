Bayern speel Dortmund compleet weg in Der Klassiker

Grieken­land begint in groep van Oranje met zege op Gibraltar

Griekenland is de kwalificatie voor het Europees kampioenschap voetbal begonnen met een zege op Gibraltar. In het Portugese Faro, waar Gibraltar een thuiswedstrijd speelde, werd het 0-3 voor de Europees kampioen van 2004. De landen spelen in dezelfde kwalificatiepoule als het Nederlands elftal, dat vanavond met 4-0 onderuit ging in Frankrijk.