Bayern smoort crisis ondanks rood Robben en treffer Weghorst

Bayern München heeft de crisis in elk geval tijdelijk bezworen. De Duitse topclub won bij VfL Wolfsburg met 1-3. Wout Weghorst was trefzeker voor de thuisploeg, Arjen Robben werd van het veld gestuurd in het duel.

De afgelopen vier duels wist Bayern München niet te winnen en dus was er sprake van een crisis in Beieren. Trainer Niko Kovac stond vanwege de beroerde start onder druk, hoewel de clubleiding z'n vertrouwen uitsprak in de Kroaat. Gisteren werd er bovendien een opvallende persconferentie door de clubleiding georganiseerd. Voorzitters Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeness en technisch directeur Hasan Salihamidzic gaven aan de negatieve berichtgeving over de club en zijn spelers zat te zijn. Een overwinning kon Bayern hoe dan ook goed gebruiken en die werd vanmiddag dan ook geboekt tegen VfL Wolfsburg.

Poolse talisman

De Duitse recordkampioen was gretig en nam direct het initiatief. Het duurde tot de dertigste minuut voordat Lewandowski met een laag schot de score opende. Lewandowski was in de 49e minuut opnieuw trefzeker en daarmee leek het duel gespeeld. Wout Weghorst bracht de spanning terug door de de achterstand na een uur van dichtbij te verkleinen (1-2). Lang was het echter niet spannend. Op aangeven van Lewandowski maakte de Colombiaan James Rodríguez er in de 72e minuut 1-3 van.

Door de zege klimt Bayern (voorlopig) naar de tweede plaats met vier punten achterstand op Borussia Dortmund.

Rood Robben

Ook Arjen Robben stond in de schijnwerpers in dit duel, alleen niet op de wijze zoals hij dat graag had gewild. De vleugelaanvaller werd namelijk van het veld gestuurd. Het was voor Robben de tweede keer dat hij een rode kaart kreeg in de Bundesliga. De oud-international van Oranje werd in de uitwedstrijd van zijn club Bayern München tegen VfL Wolfsburg na een klein uur spelen met een tweede gele kaart weggestuurd na een overtreding op middenvelder Elvis Rexhbecaj.

Volledig scherm Bayern viert de 1-3 van James Rodriguez. © EPA

In de eerste helft kreeg Robben al geel van arbiter Guido Winkmann omdat hij zich makkelijk liet vallen op de rand van het vijandelijke strafschopgebied. Robben kreeg op 9 april 2011 tegen 1. FC Nürnberg (1-1) voor het eerst - en tot vandaag dus ook het laatst - sinds hij in de Bundesliga speelt een rode kaart.