Bayern rekent in topper op Neuer

Son na eerste goal in nieuw stadion: ‘Gelukkig­ste man op aarde’

8:41 De Zuid-Koreaanse aanvaller Son Heung-min heeft zichzelf de geschiedenisboeken in geschoten. De nummer 7 van Tottenham Hotspur maakte woensdagavond het eerste officiële doelpunt in het nieuwe stadion van zijn club, dat is verrezen op de plek van het oude White Hart Lane. ,,Ik ben de gelukkigste man op aarde’', zei Son na de zege op Crystal Palace (2-0).