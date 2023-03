Bayern München zet Julian Nagelsmann op straat, Thomas Tuchel nieuwe coach De Ligt en co

Ondanks een aantal mindere resultaten bleef de clubleiding tot voorkort achter de jongste trainer in de clubhistorie staan. Na de 2-1 nederlaag bij Bayer Leverkusen was de maat echter vol voor de top van de Beierse club, die dit kalenderjaar al tien punten verspeelde. Technisch directeur Hasan Salihamidzic uitte zijn ongenoegen. ,,Dit is Bayern onwaardig. Zo weinig drive, mentaliteit, vechtlust en doorzettingsvermogen heb ik zelden gezien”, foeterde hij.

Bayern staat momenteel tweede in de Duitse competitie, één punt achter het Borussia Dortmund dat na de interlandperiode ook de eerste tegenstander is. De Rekordmeister is ook nog actief in de Champions League en het bekertoernooi in eigen land.

Quote Dat hij moet vertrekken is de moeilijk­ste beslissing die ik in mijn huidige functie heb genomen. Hasan Salihamidzic

,,Na het WK in december in Qatar zijn we steeds minder goed gaan voetballen”, zei Bayern-topman en voormalig doelman Oliver Kahn. ,,Door de tegenvallende prestaties zijn onze doelen voor dit seizoen, maar ook voor de langere termijn, steeds meer onder druk komen te staan. Daarom moesten we nu met een reactie komen en dat hebben we gedaan.”

Technisch directeur Hasan Salihamidzic zei verdrietig te zijn. ,,Met Julian heb ik sinds de dag dat hij hier begon een respectvolle, open en vriendschappelijke relatie. Dat hij moet vertrekken is de moeilijkste beslissing die ik in mijn huidige functie heb genomen. Ik betreur het zeer, maar soms is er een moment dat er ook pijnlijke beslissingen moeten worden genomen.”

Een opvolger voor Nagelsmann, die een contract had tot 2026, is al gevonden. Tuchel zat zonder club na zijn vertrek bij Chelsea eerder dit seizoen. De oefenmeester, die met de Engelsen in 2021 de Champions League won, was al woonachtig in München.

Tuchel was eerder coach van FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain en Chelsea en tekent tot 2025 bij Bayern.

