Bayern München weken zonder Coman

Concurrent Deportivo onderuit tegen Betis

23:01 Levante UD verloor vanavond in eigen huis van Real Betis (0-2). Dat is goed nieuws voor Clarence Seedorf. Levante staat namelijk net op de veilige 17de plek in de Primera División en heeft twee punten voorsprong op Deportivo La Coruña, de ploeg van Seedorf.