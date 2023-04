Bayern München vraagt Arjen Robben om advies voor duels met Manchester City: ‘Tuchel mag me altijd bellen’

Bayern München heeft in de aanloop naar de duels met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League oud-speler Arjen Robben ingeschakeld als expert. De 39-jarige Groninger speelde in zijn carrière met onder meer Chelsea en Bayern München zeven keer tegen Manchester City en stapte zes keer als winnaar van het veld.

,,Bayern kan me maar beter weer vastleggen. Trainer Thomas Tuchel mag me altijd bellen”, zegt Robben lachend in een interview op de website van de ‘Rekordmeister’. Om er vervolgens snel aan toe te voegen dat hij toch echt gestopt is met voetballen. ,,Geintje hoor, dat kan ik niet meer.”

Robben bewaart naar eigen zeggen vooral goede herinneringen aan de wedstrijden tegen de Engelse club. ,,De eerste herinnering die bij me naar boven komt, is de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd in de Champions League in 2013. Dat was een absolute topwedstrijd van ons”, zei Robben, die toen in Manchester de derde treffer voor zijn rekening nam. Enkele maanden daarvoor had hij Bayern München de Champions League bezorgd door het winnende doelpunt te maken in de finale tegen Borussia Dortmund.

Dinsdagavond treffen de kampioenen van Engeland en Duitsland elkaar in Manchester in de kwartfinales. Acht dagen later volgt de return in München. ,,Dit is een topontmoeting. Het had zomaar de finale kunnen zijn”, aldus Robben, die van 2013 tot 2016 nog onder de huidige City-coach Pep Guardiola speelde bij de Duitse topclub.

Matthijs de Ligt staat in de duels met Manchester City tegenover Erling Haaland, die gisteren in de uitwedstrijd bij Southampton (1-4) nog scoorde met een fraaie omhaal. De 22-jarige Noor staat nu al op 44 doelpunten in 38 wedstrijden voor Manchester City. In de Champions League zijn de cijfers van Haaland ook indrukwekkend: 33 goals in 25 wedstrijden.

De Ligt was zelf ook aardig op dreef, door zaterdagmiddag met een fraaie uithaal Mark Flekken te passeren voor de winnende treffer in de uitwedstrijd bij SC Freiburg: 0-1.

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.